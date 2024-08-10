Maduro, Venezuela’da X’i 10 gün kapatıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’e 10 günlüğüne erişim yasağı getirilmesi için talimat verdi.

Venezuela’nın başkenti Caracas’taki Devlet Bakanlığı Sarayı Miraflores’te destekçilerine seslenen Devlet Başkanı Nicolas Maduro, X’in Venezuela’da nefret ve şiddet yaydığını savundu. Maduro, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile konuştuğunu ve X’in 10 gün süreyle dolaşımdan kaldırılması için gerekli talimatı verdiğini bildirdi. ABD’li milyarder Musk’a tepki gösteren Maduro, “Elon Musk’ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezuela’nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezuela’da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezuela’dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezuela’da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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