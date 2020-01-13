Malta'nın yeni başbakanı belli oldu

Malta'da iktidardaki İşçi Partisinin yeni lideri Robert Abela, ülkenin 14. başbakanı olarak yemin edip resmen görevine başladı.

Joseph Muscat'ın aralık ayında, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturmasının neden olduğu siyasi baskı sonucu İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık görevlerinden ayrılacağını açıklamasının ardından hafta sonu yapılan İşçi Partisi Kongresi'nde liderliğe seçilen Abela, başbakanlığı devraldı.

Malta Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olan İşçi Partisinin liderliğine seçilmesiyle herhangi bir seçime girmeden başbakanlığı da üstlenen Abela için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı George Vella'nın huzurunda yemin eden Robert Abela, göreve başladı. Ülkenin 14. başbakanı olan Abela, törenin ardından Cumhurbaşkanı Vella ve ailesiyle beraber, saray etrafında toplanan kalabalığı selamladı.

42 yaşındaki avukat Robert Abela, aynı zamanda ülkenin 2009 ile 2014 yılları arasında görev yapan 8. Cumhurbaşkanı George Abela'nın da oğlu.

Robert Abela, hafta sonunda Chris Fearne ile İşçi Partisi liderliği için yarışmış, 17 bin 500 delegenin yüzde 58'inin oyunu alarak liderlik yarışını kazanmıştı.