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8 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Maria Ressa ve Dmitry Muratov ''2021 Nobel Barış Ödülü''nü kazandı

08 Ekim 2021, Cuma 14:00
2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov’a verildi.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, yaptığı açıklamada, Rusya’da yayın yapan Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov ile Filipinli Maria Ressa’yı, demokrasi ve ifade özgürlüğüne verdikleri hizmetten dolayı Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüklerini bildirdi.

Reiss-Andersen, “Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı gazetecilik, gücün kötüye kullanılmasına, yalanlara ve savaş propagandasına karşı koruma sağlamaya hizmet ediyor.” ifadesini kullandı.

Muratov, 1993 yılında Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın kurucularından biriydi.

Nobel komitesi, "Novaya Gazeta, bugün Rusya'nın en bağımsız gazetesi ve iktidara karşı temelde eleştirel bir tutum sergiliyor." açıklamasında bulundu.

Filipinli-ABD’li gazeteci ve yazar Maria Ressa, Filipinler merkezli haber portalı Rappler’in kurucu ortağı ve CEO’su olarak görev yapıyor.​​​​​​​

Nobel Barış Ödülü "ifade özgürlüğünü koruma" çabalarına verildi

2021 Nobel Barış Ödülü, "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabalarından dolayı" gazeteciler Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitry Andreyevich Muratov'a verildi.

Ülkesi Filipinler'de gücün kötüye kullanılmasını, şiddete başvurulmasını ve artan otoriterliği gündemde tutmaya çalışan Ressa, 2012 yılında dijital medya organı Rappler'ı kurarak ifade özgürlüğünü korumaya çalıştı.

Rappler, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetiminin baskılarına odaklandı. Ayrıca Ressa ve Rappler, muhaliflere baskı yapmak ve kamusal söylemi manipüle etmek için sosyal medyada yayılan sahte haberlerin nasıl kullanıldığını da belgeledi.

Dmitry Andreyevich Muratov'un ise on yıllardır Rusya'da giderek ağırlaşan koşullar altında ifade özgürlüğünü savunduğu kaydedildi.

1993 yılında kurulan bağımsız Novaja Gazeta gazetesinin kurucularından Muratov, 1995'ten sonra 24 yıl gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Bugün Rusya'nın en bağımsız gazetesi olduğu iddiasındaki Novaja Gazeta'nın, Rus toplumu için önemli bir bilgi kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Gazetenin kuruluşundan bu yana 6 çalışanı öldürülürken cinayetlere ve tehditlere rağmen Muratov, gazetenin bağımsız politikasından vazgeçmedi.

Nobel Komitesince yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü olmadan uluslararası birlik ve beraberlik, silahsızlanma ve daha iyi bir dünya düzeninin inşasının zor olacağı belirtildi.

Maria Ressa kimdir?

2 Ekim 1963'te Filipinlerin başkenti Manila'da doğan Ressa, gazeteciliğe devlet kanalı PTV 4'te başladı.

Ressa, 1995'e kadar CNN'in Manila büro şefi olarak görev yaptıktan sonra 1995'ten 2005'e kadar da CNN'nin Cakarta bürosunu yönetti.

CNN için Asya'daki terör ağlarına dair araştırma haberlerine imza atan Ressa, Wall Street Journal gazetesine de yazılar yazdı.

Ressa, 2012 yılında arkadaşlarıyla haber sitesi Rappler'ı kurdu.

Hakkında çok fazla dava bulunan Ressa, dünyanın dört bir yanında yalan haberlerle mücadele eden gazetecilerden biri olarak 2018'de Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçildi.

Dmitry Andreyevich Muratov kimdir?

30 Ekim 1961'de Rusya'nın şu anda Samara olarak bilinen Kuibyshev kentinde doğan Muratov, Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde öğrenim görürken gazeteciliğe başladı.

1987 yılında Volzhsky Komsomolets gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başlayan Muratov, 1993 yılında Novaja Gazeta gazetesinin kurucu ekibi arasında yer aldı.

Novaya Gazeta, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından "bugün Rusya'da ulusal etkiye sahip tek gerçek eleştirel gazete" olarak adlandırıldı.

Muratov, 2007'de de yine CPJ tarafından Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü.

AA

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