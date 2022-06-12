McDonald's Rusya’da isim değişikliğine gitti

ABD'li ünlü yemek zinciri McDonald's, Rusya'da “Vkousno i tochka” (Lezzetli Nokta) adıyla yeniden kapılarını müşterilerine açtı.

Başkent Moskova’da bugün 15 şubede yeni isimle açılış yapıldı. Yarın ise 50 şube daha yeniden hizmete açılacak. McDonald's, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto etmek için 30 yıl önce geldiği bu ülkeden ayrılma kararı almıştı. Rusya’da açılan yeni zincirin yöneticisi Oleg Paroiev, ülkedeki enflasyon yüzünden fiyatların eskiye oranla biraz artırılacağını duyurdu. Paroiev, ürünlerin lezzetinin ise eskisinden daha iyi olacağı vaadinde bulundu. Rusya’da McDonald's zincirini satın alan Alexandre Govor, düzenlediği basın toplantısında ülke genelindeki McDonald's şirketinin 51 bin çalışanının işini koruyacağını açıkladı. Govor, ülke genelinde 850 şubeyi yeniden açmanın yanında bunlara yenilerini ilave etmek istediğini duyurdu. 62 yaşındaki işadamı daha önce Sibirya’nın bazı kentlerinde McDonald's zincirlerinin işletmeciliğini yapıyordu. Euronews Türkçe

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