Meksika’da çete çatışması: 19 ölü

Meksika’nın Chihuahua eyaletinde gerçekleşen çete savaşında 19 kişi öldü.

Meksika’nın Chihuahua eyaletinde gerçekleşen çete savaşında 19 kişi öldü. Yetkililer, bu yıl şimdiye kadar çeteler arasında 5 silahlı çatışmanın yaşandığını belirtti. Meksika’da yetkililer, Eyalet Başsavcısı ve Meksika Ordusu’nun, Madera kentinde 19 kişinin ölümüne yol açan çatışmayı ortaklaşa soruşturdukların bildirdi. Basında yer alan haberlere göre, Cuma akşamı gerçekleşen olayda, Sinaloa karteline bağlı Gente Nueva grubu üyesi olduğu iddia edilen kişiler, Madera’da araçla seyir halindeyken, karşı grup olan Juarez karteline bağlı La Linea grubu üyeleri tarafından pusuya düşürüldü. Yetkililer, olayda 18 adet uzun namlulu silah, bir adet kısa namlulu silah, iki araç ve iki el bombasının kullanıldığını bildirdi. Meksika Hükümeti, geçtiğimiz Kasım ayında Amerika sınırında olan Sonoro ve Chihuahua kentleri arasındaki kırsal yolda seyahat eden 9 Meksikalı Amerikalı Mormon’un öldürülmesinden La Linea kartelini sorumlu tutmuştu.

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