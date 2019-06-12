Meksika'da ulusal muhafızlar sınırda görevlendirilmeye başlandı

Meksika'da ulusal muhafız birlikleri sınırda konuşlandırılmaya başlandı

Meksikalı yetkililer, yasa dışı göçmen akışını engellemek için ülkede federal emniyetin yerine oluşturulan Ulusal Muhafız Teşkilatı birliklerini sınıra konuşlandırmaya başladıklarını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, göçmen planını uygulamak için bir general ve bir hapishane yöneticisi de dahil olmak üzere beş yetkiliden oluşan bir ekip oluşturulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Ebrard, basına yaptığı açıklamada, Guatemala sınırı yakınındaki Tapachula askeri bölge komutanı General Vicente Antonio Hernandez Sanchez'in, "bölgedeki konuşlandırmayı hızlandırmak için" güneyde bir tura başlayacağını bildirdi.

Bakan Ebrard, konuşlandırılmaya başlanan birliklerin, "tüm sınır boyunca" yer alacağını söyledi.

Asıl amacın, göçmenleri kayıt altına almak, göçmenlik statülerinin düzenlenmesi için seçenekler sunmak ve kaydolmak istemeyenleri iade etmek olduğunu kaydeden Ebrard, diğer yandan, fiili gözaltı merkezleri olarak faaliyet gösteren kalabalık göçmen merkezlerinin genişletilmesine ve iyileştirilmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ebrard, geçen hafta, ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında 6 bin ulusal muhafızın Guatemala sınırına konuşlandırılacağını ifade ettiklerini aktarmıştı.

Lopez Obrador tarafından kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatı, federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşuyor