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15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Meksika sınırından ABD'ye giriş yapan göçmenlere sığınma hakkı tanınmayacak

15 Temmuz 2019, Pazartesi 18:38
ABD'de Trump yönetimince yapılan düzenlemeyle, Orta Amerika ya da herhangi bir üçüncü ülkeden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye giriş yapan göçmenlerin sığınma hakkı talep etmeleri yasaklanıyor.

ABD'ye Meksika sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talebinde bulunamayacak.

ABD, Meksika sınırından ülkeye giren göçmenlere yönelik yeni bir düzenleme yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlenmesine göre, Orta Amerika ülkelerinden ya da üçüncü bir ülkeden gelen göçmenler, ülkeye Meksika üzerinden giriş yapmaları halinde ABD'den sığınma talep etme hakkını kaybedecek.

Çocuklar için de geçerli olacak düzenleme yarın yürürlüğe girecek.

AA

Etiketler: ABD, Meksika, göçmen
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