Mescid-i Aksa baskınları rekora gidiyor

İsrail’de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberinde, İsrail’in 1967 yılında Doğu Kudüs’ü işgalinden bugüne Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik İsraillilerin sayısının rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Yılbaşından bu yana toplamda 48 bin 144 fanatik İsraillinin Mescid-i Aksa baskınlarına katıldığı aktarılırken, 2022’de söz konusu sayının 44 bin 137 olduğu belirtildi. Ayrıca, baskınlara katılan fanatik İsrailli sayısında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in İsrail Meclisi’nde Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya “baskınını teşvik için” 27 Temmuz’da düzenlediği konferanstan sonra ciddi artış olduğu vurgulandı. AA

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