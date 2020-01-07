Mescid-i Aksa'da 5 Filistinli gözaltına alındı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında, biri kadın, 5 Filistinli genci gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında, biri kadın, 5 Filistinli gencin gözaltına alındığı belirtildi. Görgü tanıkları, İsrail polisinin gözaltılar öncesinde, aynı bölgede bazı Filistinlileri darp ettiğini aktardı. İsrail güçlerinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor. AA

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