Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri gözaltına alındı

Filistinlilere İsra ve Miraç kandili münasebetiyle Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail polisince gözaltına alındı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin bir aile üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediğini söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, İsrail polislerinin Şeyh Sabri’yi hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldığını ve Batı Kudüs’teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine götürdüğünü aktardı. Şeyh İkrime Sabri, dün Filistinlilere İsra ve Miraç kandili münasebetiyle Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmıştı. Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı. İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası da uyguluyor. AA

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