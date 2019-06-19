"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Mısır'dan BM ve Erdoğan'a Muhammed Mursi tepkisi

19 Haziran 2019, Çarşamba 19:58
Mısır, eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün bağımsız bir heyet tarafından soruşturulması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler'i (BM) kınadı. Mısır Halk Meclisi Sözcüsü de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mursi'nin ölümüyle ilgili sözlerinin, "Mısır'ın içişlerine açık müdahale olduğunu" söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, BM'nin bağımsız soruşturma çağrısını "en güçlü şekilde kınadıklarını" söyledi.

Ahmed Hafız bu çağrının, "doğal bir ölümü siyasileştirmeye çalışmak için kasten girişilen bir çaba olduğunu" belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Rupert Colville, "Gözaltındaki herhangi bir ani ölüm, ölüm nedenini netleştirmek için, çabuk, tarafsız, kapsamlı ve şeffaf bir şekilde bağımsız bir kurum tarafından soruşturulmalıdır" demişti.

Colville, "Mursi'nin yeterli tıbbi bakıma, avukatlarına ve ailesine erişimi ile gözaltı koşulları konusundaki kaygıların dile getirildiğini kaydetmişti.

Muhammed Mursi'nin mensubu olduğu Müslüman Kardeşler hareketi Mısır yetkililerini 6 yıldır hapiste olan eski cumhurbaşkanını "yavaşça ve kasıtlı olarak öldürmekle" suçlamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok" demişti.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Halk Meclisi Sözcüsü, Erdoğan'ı "despot ve diktatör" olarak nitelendirdi.

Sözcü Erdoğan'ın, "Müslüman Kardeşler ile şeytani ittifakının ardından Mısır'ın dünyadaki imajını bozmaya çalıştığını" savundu.

Mısır'ın resmi yayın organı niteliğindeki El Ahram gazetesine göre de, 40 farklı siyasi partiden oluşan bir ittifak Erdoğan'ın sözlerini, "Mısır halkı tarafından reddedilen yalanlar" olarak tanımladı.

İttifaktan yapılan açıklamada, "Erdoğan'ın herhangi bir kanıt göstermeden Mursi'nin ölümünden Mısır'ı sorumlu tutuğu için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiği" belirtildi.

Mursi, Pazartesi günü casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında aniden bayılmış ve daha sonra vefat etmişti.

BBC Türkçe

Etiketler: Mısır, Muhammed Mursi, Erdoğan, BM
Okunma Sayısı: 497
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM'den Türkiye'ye Kaşıkçı raporu için teşekkür

    Yemen’de, yardımlar aç çocuklara ulaşmıyor

    AB'den Türkiye'ye hukukun üstünlüğü hatırlatması

    Bu nasıl adalet?

    İktidar bloğu çığı patlattı

    İnşaatta istihdam 531 bin azaldı

    Kayıp kuşaklar olmasın

    Mısır'dan BM ve Erdoğan'a Muhammed Mursi tepkisi

    'Hakimlerin özgürlükçü pencereden karar vermelerini sağlayacak adımlar atılmalı'

    BM: Veliaht Prens Selman Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

    İsrail güçleri tarafından darp edilen 60 yaşındaki Filistinli şehit oldu

    Libya'da havalimanına saldırı başlatıldı

    ABD Taliban ile barış görüşmesi yapacak

    BM Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili raporu açıkladı

    Pompeo: İran ile savaşmak istemiyoruz

    ABD Türkiye'ye yönelik üç yaptırım paketi üzerinde duruyor

    Dünyada 70 milyondan fazla insan yerinden oldu

    'Mursi'yi ölüme terk ettiler'

    FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şehit Mursî ve ibret dersleri
    Risale-i Nur'dan

    Korkmayınız, hürriyet galebe edecek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    FOX TV, The Marmara otele dava açıyor
    Faruk ÇAKIR

    Muhammed Mursi’ye rahmet
    Mustafa ORAL

    Denizli hapsinde olgunlaşan meyve: Mustafa İnamlık
    Genel

    Boris Johnson: Türk dedem başbakan olacağımı görseydi gurur duyardı
    Genel

    Isparta, Bediüzzaman Mevlidi’ne hazır
    Davut ŞAHİN

    Said Nursî ve Demirel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.