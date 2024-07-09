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9 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Mısır: UNRWA'ya alternatif kabul etmeyeceğiz

09 Temmuz 2024, Salı 03:05
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) herhangi bir alternatif oluşturulmasını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, işgal altındaki Filistin topraklarında bariz ihlallere tanık olunduğuna işaret ederek, UNRWA'nın insani alanda çalışan en önemli BM kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

UNRWA'nın üstlendiği rolün önemine işaret eden Abdulati, UNRWA'nın faaliyetlerinin sadece Gazze Şeridi'yle sınırlı olmadığını; Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ya da Suriye'deki Filistinli mültecileri de kapsadığını ifade etti.

Abdulati, BM'nin Filistinli mültecilere yardım ve destek sağlama yetkisine sahip tek kuruluş olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin UNRWA için herhangi bir alternatifi kabul etmeyeceğini ve buna izin vermeyeceğini vurguladı.

UNRWA'nın güvenilirliğini sarsmak adına gerçekleştirilen hamlelerin yeni olmadığına işaret eden Abdulati, bu hamlelerin, Filistin halkını destekleyen uluslararası kuruluşların çalışmalarının saygınlığına zarar vermeyi hedeflediğinin altını çizdi.

Mısırlı Bakan, UNRWA'ya tahsis edilen mali katkıyı askıya alan uluslararası bağışçılara ve topluma bu konuyu yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunarak, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Mali katkıların durdurulmasının "zorla aç bırakmaya ve aç bırakmanın toplu cezalandırma için bir silah olarak kullanılmasına iştirak etmek" anlamına geldiğini vurgulayan Abdulati, Filistinli mülteciler haklarını alana kadar UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermeyeceğinin altını çizdi.

İsrail, Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştırdı

İsrail ordusunun gün içerisinde Gazze kent merkezinin güneybatısına girmesi ve düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı; binlerce Filistinli de yerinden oldu.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.

İsrail askeri araçları da yoğun ateş eşliğinde Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine karadan girdi. Askerler, bölgedeki UNRWA merkezine de baskın düzenledi.

AA

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