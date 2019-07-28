Moskova’da yüzlerce gözaltı

Muhaliflerin belediye seçimlerine katılmaktan men edilmesinin ardından Moskova’da protesto eylemleri sürüyor. Polisin 500’den fazla kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Rusya’nın başşehri Moskova’da, Eylül’de düzenlenecek yerel seçimlerde muhalif siyasetçilerin aday olmasına izin verilmemesi kararına karşı düzenlenen protesto eylemleri sürüyor. Geçen hafta yaklaşık 22 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ve Moskova’da son yıllarda görülen en büyük eylem olarak nitelendirilen protestoları, Cumartesi günkü eylemler takip etti. Polisin aldığı güvenlik tedbirleri, Moskova belediye başkanlığı binası önünde yoğunlaştı. Protestocular, “Bu şehir bizim”, “Utanın” ve “Özgür seçim istiyoruz” sloganları attı. Rusya’da siyasî tutuklamaları izleyen kuruluş “OVD Info”, eylemlerde en az 435 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlara ne tür suçlamalar yöneltildiğine dair bir bilgi ise henüz mevcut değil. Söz konusu eylemlerin düzenlenmesi çağrısını, Rusya’da muhalefetin en önemli isimlerinden olan Aleksey Navalni yapmıştı. Bunun üzerine Navalni, 30 gün boyunca hapis cezasına mahkûm edilmişti.

AB’den, Rusya’ya eleştiri

Avrupa Birliği (AB), Moskova’da düzenlenen protestolara yönelik polis müdahalesini eleştirdi. Binden fazla kişinin gözaltına alındığı eylemler sonrası AB tarafından yapılan açıklamada “barışçıl göstericilere yönelik uygulanan orantısız şiddetin” ifade hürriyetinin yanı sıra toplanma ve gösteri hakkına müdahale anlamına geldiği belirtildi. Bunların Rusya Anayasası’nda güvence altına alındığına işaret eden AB, söz konusu hakların korunması yönünde çağrı yaptı. Açıklamada, Eylül ayında yapılacak yerel seçimlerin demokratik sürecin önemli bir parçası olduğu belirtilerek, seçimlerde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine de vurgu yapıldı. Ayrıca Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı üyesi olduğuna işaretle uluslar arası yükümlülüklere uymak zorunda olduğu ifade edildi.