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10 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Myanmar’da 19 protestocuya idam cezası

10 Nisan 2021, Cumartesi 16:48
Myanmar’da son 24 saatte meydana gelen sokak gösterilerinde askerlerin açtığı ateş sonucu en az 20 sivil protestocu öldü, orduya bağlı mahkeme 1 askerin ölümünden sorumlu tuttuğu 19 kişiye idam cezası verdi.

1 Şubat tarihinden bu yana askerî cuntanın yönetime el koyduğu Myanmar’da sokak gösterileri ve güvenlik güçleriyle siviller arasında yaşanan şiddet olayları devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Bago şehrinde yaşanan protesto gösterilerinde askerlerin açtığı ateş sonucu en az 20 sivilin öldüğü açıklandı.

Euronews’deki habere göre Myanmar’da son 2 ayda çıkan gösterilerde 600’ü aşkın kişi can verdi. Öte yandan orduya bağlı mahkeme, gözaltında tutulan 19 kişiyi bir askerin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle idam cezasına çarptırdı.

Etiketler: Myanmar, protestocu, idam
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