Myanmar’da baskı artıyor

Myanmar’da askerî darbeye karşı düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan Associated Press (AP) haber ajansı çalışanının gözaltı süresi uzatıldı.

Yangon kentinde 27 Şubat’taki gösteriler sırasında gözaltına alınan medya çalışanlarından biri olan AP’den 32 yaşındaki Thein Zaw, önceki günkü duruşmaya telekonferans yoluyla katıldı. Mahkeme, Thein Zaw’ın, 24 Mart’ta görülecek sonraki duruşmaya kadar gözaltında kalmasına hükmetti. Myanmar’ın iki büyük şehri Yangon ve Mandalay’da askerî darbeye karşı dün düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri, protestoculara plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Mandalay’da yaklaşık 500 demir yolu çalışanı, askerî hükümeti protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Güvenlik güçlerinin ülkedeki darbe karşıtı protestolara müdahalesi sırasında gözaltına alınan gazetecilerden 6’sı, 3 Mart’ta yargılandıkları mahkemede “kamu düzenini ihlâl etmekle” suçlanmıştı. AA

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