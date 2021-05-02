Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda 7 kişi daha öldü

Myanmar'da üç ay önce askeri darbe ile yönetime el koyan cuntaya karşı düzenlenen protesto gösterilerinde yedi kişinin daha öldüğü açıklandı.

Ülkenin farklı bölgelerindeki son dönemin en büyük protestolarında yerel basın, güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi ile ateş açmasından dolayı en az 7 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını ileri sürdü. Fakat bu sayı resmi makamlarca teyit edilmedi.

Göstericilerin "Küresel Myanmar Bahar Devrimi" adını verdiği protestoların ülkede demokratik şartlar yeniden sağlanana dek devam edeceği belirtildi.

Ülkede protestolar, generallerin Nobel ödüllü politikacı Aung San Suu Kyi liderliğindeki seçilmiş hükümeti 1 Şubat'ta devirmesinden beri sürüyor.

Birleşmiş Milletler, darbenin ardından ülkenin kuzey ve doğusundaki etnik bölgelerde artan şiddet ve gerginliğin çatışmaları yeniden canlandırdığını ve şubattan beri ülke içinde 20 bin kişinin yerinden edildiğini, 10 bin kişinin ise komşu ülkelere kaçtığını belirtti.

Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği'nin elindeki verilere göre darbenin yapıldığı şubat başından beri güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinde 759 kişi hayatını kaybetti. Sivil toplum kuruluşu ayrıca 3 bin 500 kişinin de olaylarda yaralandığını belirtti. Derneği yasa dışı ilan eden cunta yönetimi ise ölü sayısının 258 olduğunu ve 17 polisle yedi askerin de olaylarda hayatını kaybettiğini ileri sürüyor.