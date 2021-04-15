Myanmar'da darbeden bu yana 71 gazeteci tutuklandı

Birleşmiş Milletler, Myanmar'daki askeri darbenin ardından şubat ayından bu yana 71 gazetecinin tutuklandığını bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Myanmar'da gazetecilerin tutuklanmasından derin endişe duyduklarını söyledi.
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) göre Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından şubattan beri 71 gazetecinin tutuklandığını belirten Dujarric, bazı gazetecilere "yalan haber" yapma suçlamaları yöneltildiğini ifade etti.
Myanmar'da askeri darbe karşıtı yapılan gösterilerde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 700'den fazla kişi öldü, binlerce kişi ise gözaltına alındı.
AA