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28 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Myanmar'da maden ocağında toprak kayması: 6 ölü

28 Temmuz 2019, Pazar 11:12
Myanmar'da yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Kaçin eyaletine bağlı Hpakant'ta bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini kaydederek en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Toprak kaymasının ardından 9 madenci ve 3 güvenlik görevlisinin kaybolduğunu ifade eden yetkililer, arama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Hpakant'ta özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor.

AA

Etiketler: Myanmar, toprak kayması
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