Myanmar'da Müslüman aktivist kaçırıldı

Myanmar'da askeri yönetime karşı kampanya yapan grup liderlerinden Müslüman aktivist Wai Moe Naing, darbe karşıtı protesto sırasında sahte plakalı bir araç tarafından kaçırıldı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, aktivisti kaçıran aracın önce bir grup motosiklete çarptığı görülüyor. Resmi bir kuruma ait olduğuna dair yazı veya logo taşımayan aracın güvenlik güçlerince kullanıldığı düşünülüyor.

Myanmar'ın araç veri tabanında o plaka numarası için listelenen araç modeliyle videoda görünen siyah arabanın plakası ise eşleşmiyor. Cunta yetkilileri konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmış değil.

25 yaşındaki Müslüman aktivist Wai Moe Naing, darbeye karşı muhalefetin en yüksek profilli liderlerinden biri olarak ortaya çıkmıştı. Arkadaşları ve kampanyasında ona destek verenler Naing'in durumundan ve güvenliğinden endişe ediyor.

Bir diğer protesto lideri olan Tayzar San, Facebook hesabında şu mesajı paylaştı: "Ko Wai Moe Naing için, ülkenin bugünü ve geleceği için enerjimizi ikiye katlayarak mücadeleye devam etmeliyiz."

Nobel barış ödüllü Ang San Su Çi liderliğindeki seçilmiş hükumeti deviren 1 Şubat darbesi ile Myanmar ordusu muhalifler üzerinde baskıyı arttırmaya devam ediyor. Ülke ekonomisinde ciddi bir durgunluk yaşanırken Myanmar batı ülkelerinin kararıyla çok sayıda ambargonun da hedefi oldu.