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31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Myanmar'da ölen sivillerin sayısı 840'a yükseldi

31 Mayıs 2021, Pazartesi 11:44
Myanmar'da askeri darbeden bu yana ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 840'a yükseldi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) raporuna göre son 24 saatte 3 can kaybı daha doğrulandı.

Raporda, toplam can kaybı 840 olarak güncellenirken 4 bin 409 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1881 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

Etnik silahlı grubun üst düzey yöneticisi öldürüldü

Öte yandan Myanmar'ın Kachin eyaletinde varlık gösteren Şan Milletleri Ordusunun (SNA) komutan yardımcısı Sao Khun Kyaw uğradığı suikast sonucu öldü.

The Irrawaddy gazetesine konuşan SNA sözcüleri, Kyaw'ın 26 Mayıs'ta koruma eşliğinde yolda giderken Myanmar ordusundan bir keskin nişancının ateş etmesi sonucu öldürüldüğünü belirtti.

Ülkedeki 1988 ayaklanmasının ardından SNA'ya katılan Kyaw, silahlı grubun önemli yöneticilerinden biri olarak görülüyordu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

***

Myanmar ordusu, ateşkesi uzattı

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordu, etnik silahlı gruplarla nisan ayında ilan ettiği tek taraflı ateşkesi bir ay daha uzatma kararı aldı.

 

Ordunun yayın organlarından Myawaddy Televizyonunda yer alan haberde, Genelkurmay Başkanlığının 1 Haziran'da süresi dolması planlanan ateşkesi tek taraflı olarak 30 Haziran'a kadar uzattığı bildirildi.

Bu kapsamda ateşkesin sağlandığı etnik silahlı gruplarla müzakerelerin süreceği ifade edilen haberde, yarın başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılında okulların çatışmasız bir ortamda açılabilmesinin ümit edildiği belirtildi.

Haberde, Myanmar ordusunun ateşkes boyunca savunma, güvenlik ve kamu düzenini sağlama gerekçeleri haricinde askeri faaliyet yürütmeyeceği bilgisi de yer aldı.

Genelkurmay Başkanı ve Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, ülkedeki silahlı etnik gruplarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi için 1 Nisan'da bir aylığına tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Daha sonra ateşkes tek taraflı olarak 1 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Myanmar ordusu 2018'den bu yana etnik silahlı gruplardan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Karen Ulusal Birliği ve Kachin Bağımsızlık Ordusu ile ateşkes imzalamış ve barış görüşmelerine başlamıştı.

1 Şubat askeri darbesinin ardından yönetimin değişmesi üzerine ateşkes sonlanmıştı.

 

AA

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