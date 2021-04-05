Myanmar'da protestoculardan askerlere saldırı: 4 ölü

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden göstericilerin güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 4 asker öldü.

Darbe karşıtı haber sitesi The Irrawaddy'de yer alan habere göre, dün Sagaing eyaletine bağlı Tamu kentinde protestocular, sivillere gerçek mermiyle ateş açan askerlere karşı saldırı yaptı. Protestocuların el yapımı patlayıcıyı bir askeri aracın içine fırlatması sonucu 4 askerin öldüğü açıklandı. Bombalı saldırının ardından askerlerle protestocular arasında çıkan çatışmada birkaç protestocunun yaralandığı kaydedildi. Tamu'da 3 Nisan'da protestocuların güvenlik güçlerine düzenlediği saldırı sonucu 6 polis ölmüştü. AA

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