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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Myanmar için iç savaş ikazı

05 Ocak 2022, Çarşamba 21:00
ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya, Myanmar için “iç savaş” ikazı yaptı.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) dönem başkanlığını yürüten Kamboçya’nın Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, 1 Şubat 2021’deki darbeden sonra askerî cunta tarafından yönetilen Myanmar’ın “iç savaşın bütün bileşenlerine” sahip olduğunu belirtti. Channel News Asia’daki habere göre, Kamboçya Dışişleri Bakanı Sokhonn, Başbakan Hun Sen’in 7-8 Ocak’ta Myanmar’a yapması beklenen ziyaret öncesi ülkedeki kötü gidişat hakkında uyarıda bulundu. Sokhonn, ülkedeki görünümün korkunç olduğunu belirterek “Myanmar’daki siyasî kriz ve güvenlik krizi derinleşiyor ve bu ekonomik, sağlık ve insanî krize yol açtı.” dedi. Pazartesi günü Singapur merkezli düşünce kuruluşu ISEAS-Yusof İshak Enstitüsünce düzenlenen konferansta konuşan Sokhonn, “İç savaşın bütün bileşenlerinin artık masada olduğunu hissediyoruz.” ifadesini kullandı. Ülkede şu anda iki hükümet ve çok sayıda silâhlı kuvvetin bulunduğunu belirten Sokhonn, insanların sivil itaatsizlik eylemleri yaptığını ve ülke çapında gerilla savaşının yaşandığını kaydetti.

ASKERİ DARBEDE 902 KİŞİ ÖLDÜ

Myanmar ordusu, 2020’deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasî gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021’de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiilî lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilân etmişti. Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silâhlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi vefat etti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

   

AA

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