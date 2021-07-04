Myanmar Now gazetesi: Darbe karşıtı 25 kişi daha öldürüldü

Ülke genelinde çok sayıda kişi, askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'ı doğum gününde protesto etti.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına yönelik baskınında 25 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Myanmar Now gazetesindeki haberde, Myanmar ordusunun 2 Temmuz'da Sagaing eyaletine bağlı Depayin ilçesinde darbe karşıtlarına düzenlediği baskında sivilleri hedef aldığı bildirildi. Ordunun saldırılarına darbe karşıtlarının silahla cevap verdiği ve çıkan çatışmalarda darbe karşıtı 25 kişinin öldüğü aktarıldı. Askeri yönetimi destekleyen Global News Light of Myanmar gazetesindeki haberde ise "silahlı terörist" olarak nitelendirilen darbe karşıtlarının Depayin'de askerlere pusu kurduğu öne sürüldü. Haberde, çatışmalarda Myanmar ordusundan bir kişinin öldüğü belirtildi fakat darbe karşıtlarından ölenlere dair bilgi verilmedi. Askeri yönetim lideri doğum gününde protesto edildi Öte yandan Myanmar genelinde askeri darbe karşıtları, cunta lideri General Min Aung Hlaing'ın doğum günü dolayısıyla protestolar düzenledi. Yangon ve Mandalay gibi kalabalık şehirlerde sokaklara dökülen on binlerce kişi, General Hlaing'ı, "Keşke doğmasaydın" ve "Canın cehenneme" yazılı pankartlarla protesto etti. Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı, Hlaing'ı doğum günü dolayısıyla lanetleyen paylaşımlarda bulundu. Myanmar'daki askeri darbe Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 888 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor. AA

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