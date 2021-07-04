"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Myanmar Now gazetesi: Darbe karşıtı 25 kişi daha öldürüldü

04 Temmuz 2021, Pazar 17:07
Ülke genelinde çok sayıda kişi, askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'ı doğum gününde protesto etti.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına yönelik baskınında 25 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Myanmar Now gazetesindeki haberde, Myanmar ordusunun 2 Temmuz'da Sagaing eyaletine bağlı Depayin ilçesinde darbe karşıtlarına düzenlediği baskında sivilleri hedef aldığı bildirildi.

Ordunun saldırılarına darbe karşıtlarının silahla cevap verdiği ve çıkan çatışmalarda darbe karşıtı 25 kişinin öldüğü aktarıldı.

Askeri yönetimi destekleyen Global News Light of Myanmar gazetesindeki haberde ise "silahlı terörist" olarak nitelendirilen darbe karşıtlarının Depayin'de askerlere pusu kurduğu öne sürüldü.

Haberde, çatışmalarda Myanmar ordusundan bir kişinin öldüğü belirtildi fakat darbe karşıtlarından ölenlere dair bilgi verilmedi.

Askeri yönetim lideri doğum gününde protesto edildi

Öte yandan Myanmar genelinde askeri darbe karşıtları, cunta lideri General Min Aung Hlaing'ın doğum günü dolayısıyla protestolar düzenledi.

Yangon ve Mandalay gibi kalabalık şehirlerde sokaklara dökülen on binlerce kişi, General Hlaing'ı, "Keşke doğmasaydın" ve "Canın cehenneme" yazılı pankartlarla protesto etti.

Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı, Hlaing'ı doğum günü dolayısıyla lanetleyen paylaşımlarda bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 888 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurban Bayramı öncesi yoğunluk

    Dünyada ve Türkiye'de aşılama süreci hangi aşamada?

    Filipinler'de düşen askeri uçakla ilgili son durum?

    Meteoroloji'den 12 ile sağanak uyarısı!

    Myanmar Now gazetesi: Darbe karşıtı 25 kişi daha öldürüldü

    İsrail mallarını boykot edelim

    Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

    İfade işlemleri henüz başlamadı

    Türk-İş ve Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam istiyor

    Miami'de ölü sayısı 24'e yükseldi: 13 katlı binanın tamamı yıkılacak

    Azerbaycan: Mayın haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişi Ermenistan'a iade edildi

    İsrail, bir Filistinli genci daha şehit etti

    İsrail'den yeniden Gazze'ye hava saldırısı

    'Çiftlik Bank' kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili Başsavcılıktan açıklama

    'Zamları geri çekin'

    Saraya tasarruf yok, ek ödenek var

    Normalleşme sürecinde tedbirlere devam

    Din dersine engel hukuka aykırı

    Türkiye'de 4 bin 537 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Gazze’deki çocukların yüzde 91’i travma yaşadı

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AİHM, AYM kararları da söke söke mi?
    Faruk ÇAKIR

    Mümine Güneş’in duâsı
    Ahmet BATTAL

    Demedim mi, demedim mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tesanüd dersleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Günahlar mevcudatı neden kızdırıyor?
    Misbah ERATİLLA

    Tokat
    Genel

    'Zamları geri çekin'
    Rifat OKYAY

    Bursa-Yıldırım Balaban yolunda neler oluyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.