Myanmar ordusu 1 aylık ateşkes ilan etti

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren ordu, ülkede bir aylık ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.
Ulusa seslenen Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, ülkedeki silahlı etnik gruplarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi ve 13-16 Nisan'daki dini yeni yıl kutlamalarının huzur içinde yapılması için 30 Nisan'a kadar ordunun tek taraflı ateşkes ilan ettiğini bildirdi.
General Hlaing, ateşkesin istisnaları olduğunu vurgulayarak "Hükümetin işleyişini bozacak faaliyetlere karşı ordunun kamu düzenini sağlaması, ateşkesin dışındadır." dedi.
AA