NASA 'evden çalışma' sistemine geçti

NASA, 2 görevlide yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2 görevlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti. NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın sözleşmeli personeli dahil tüm çalışanlarının bir sonraki talimata kadar evden çalışması kararı alındığını duyurdu. Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmıştı. AA

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