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NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya ittifak daveti

29 Haziran 2022, Çarşamba 19:00
NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesinin bildirisi yayımlandı.

 

Bildiride, NATO'nun açık kapı politikasına bağlılık teyit edilerek, "Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olmaya davet etme kararı aldık ve katılım protokollerini imzalama konusunda anlaştık. İttifaka her katılımda müttefiklerin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması hayati önem taşımaktadır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü muhtırayı memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in katılımı bu ülkeleri daha güvenli, NATO'yu daha güçlü ve Avro-Atlantik bölgesini daha emniyetli yapacak. Katılım süreci dahil olmak üzere Finlandiya ve İsveç’in güvenliği ittifak için doğrudan önem taşımaktadır." ifadesi yer aldı.

Bildiride liderler, birlik ve dayanışma mesajı vererek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını en kuvvetli şekilde kınadı.

Ukrayna’daki insani durumdan Rusya’nın sorumlu olduğu, savaş suçlarını işleyenlerden hesap sorulacağı belirtilen bildiride, Rusya’nın bilerek gıda ve enerji krizini azdırdığı, Ukrayna’nın tahılının dünya piyasalarına çıkarılmasına yönelik uluslararası çabaların desteklendiği ifade edildi.

Bildiride, Ukrayna ile dayanışmaya, ülkenin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına bir kez daha vurgu yapıldı ve bu ülkeye yönelik güçlendirilmiş destek paketi üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Liderler, böylece ölümcül olmayan ekipmanın teslimatının hızlanacağını, Ukrayna’nın siber savunmasının iyileşeceğini, uzun vadeli savunma sektörü dönüşümünü destekleyeceğini kaydetti.

Bildiride, NATO’ya yönelik tehditler hakkında, "Rusya Federasyonu, müttefiklerin güvenliğine, Avro-Atlantik bölgesindeki istikrar ve barışa en ciddi ve doğrudan tehdittir. Her türü ve şekliyle terörizm halklarımızın güvenliğine, uluslararası istikrar ve refaha doğrudan tehdit olmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı ve bu tehditlerle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

Stratejik Konsept belgesinin de kabul edildiği belirtilen bildiride, caydırıcılık ve savunmanın güçlendirileceği vurgulandı.

Liderlerin muharebeye hazır ilave kuvvetlerin doğu kanadına konuşlandırılmasına olan taahhütlerinin ifade edildiği bildiride, bu kuvvetlerin gerektiğinde büyütülebileceğine işaret edildi.

Enerji güvenliğinin güçlendirileceği kaydedilen bildiride, ordulara güvenilir enerji tedarikçileri sağlanacağı, ayrıca iklim değişikliğinin etkilerinin NATO’nun ana görev tanımları arasında değerlendirileceği belirtildi.

NATO liderleri, AB ile stratejik ortaklığı ilerletmeye devam edeceklerini, Asya Pasifik bölgesi ortaklarının zirveye katılımının ortak güvenlik sınamalarında iş birliğinin önemine işaret ettiğini vurguladı.

Bildiride, Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova’ya yeni siyasi ve pratik destek verilmesinin kararlaştırıldığı, savunma harcamalarındaki artıştan memnuniyet duyulduğu ifadeleri de yer aldı.

AA

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