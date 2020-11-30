NATO'nun çalışanlarına maaş zammı önerisine üye ülkeler karşı çıktı

NATO, çalışanların maaşlarına zam yapabilmek için üye ülkelerden daha fazla para istedi fakat Covid-19 salgını nedeniyle ekonomisi kötü etkilenen bazı ülkeler artışın orantısız olduğunu belirterek reddetti.

Reuters'in üç diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, 2021 bütçesini sonlandırmaya çalışan Kuzey Atlantik İttifakı personel maaşlarına yüzde 2,2 ile son dört yıldaki en yüksek zammı önerdi. Fakat bir Avrupalı diplomat pandemi nedeniyle bir çok ülkede ekonomik sıkıntı yaşanırken en düşük maaşın 4 bin euro olduğu bir kurumun daha da fazla para istemesinin uygunsuz olduğunu belirterek "şaka gibi" yorumunu yaptı. Euronews Türkçe

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