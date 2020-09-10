Ne kadar acımasızsa o kadar iyi anlaşıyor

Watergate skandalını ortaya çıkaran ödüllü gazeteci Bob Woodward’ın Eylül ortasında piyasaya çıkacak yeni kitabında ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yorumlarının da yer aldığı bildirildi.

ABD basını, Salı günü piyasaya çıkması beklenen kitabın bazı bölümlerini yayımladı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Woodward, kitap için Trump ile yaptığı mülakatlardan birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasının ne kadar iyi olduğunu da sordu. Trump şu cevabı verdi: İşin komik tarafı, (yabancı liderlerle) ilişkilerimde karşımdaki ne kadar sert, ne kadar acımasızsa o kadar iyi anlaşıyorum. Anladın mı? Bir gün bana bunu açıklasana, tamam mı?”