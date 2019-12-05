‘Nefretini yaymasına izin vermeyeceğim’

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch şehrindeki Nur ve Linwood camilerine Mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan teröristin duruşması sırasında kendi düşüncelerini yaymaya çalışacağını belirtti.

Buna izin vermemek için elinden geleni yapacağını ifade eden Ardern, Yeni Zelanda medyasının da duruşma sırasında teröristin düşüncelerine yer vermeme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi. Ardern, “Saldırıların ardından herkesin duyguları çok yoğundu. Kimsenin hayal kırıklığına uğramaması için elimden geleni yaptım. Devam etmek zorundaydım ve vefat edenlerin yakınları için çalışmaya devam ettim” dedi.

Saldırının ardından Yeni Zelanda’daki silâh yasasını değiştirme konusunda söz verdiğini kaydeden Ardern, bir aydan daha az bir sürede 120 milletvekilinin yarı otomatik silâh ve saldırı tüfeklerinin yasaklanmasını öngören yasa lehine oy kullandığını hatırlattı.