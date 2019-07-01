"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Netanyahu, AB'den İran'a yaptırım uygulamasını istedi

01 Temmuz 2019, Pazartesi 21:59
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği’nden, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden dolayı Tahran’a “otomatik yaptırımlar” uygulamasını istedi.

İran’ın 2015 yılındaki nükleer anlaşmada öngörülen uranyumun zenginleştirilmesiyle ilgili limiti aştığını kaydeden Netanyahu, “İsrail’in İran’ın nükleer silah üretmesine izin vermeyeceğini bir kez daha söylemek istiyorum. Avrupa ülkelerine de, verdikleri taahhüde sadık kalmaları çağrısı yapıyorum. Sizler İran’ın anlaşmayı ihlal ettiğinde harekete geçme taahhüdünde bulundunuz. Sizler, BM tarafından belirlenen otomatik yaptırım mekanizmasını harekete geçirme taahhüdünde bulundunuz." dedi.

Söz konusu anlaşmayla ilgili Reuters’e konuşan bir Avrupalı diplomat, anlaşma uyarınca belirlenen mekanizmaya göre, uyuşmazlık halinde, imzacı ülkelerin oluşturduğu ortak komisyonun bir sonraki adımı belirlemek için söz sahibi olduğunu söyledi.

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.

İran yönetimi geçen hafta yaptığı açıklamada, Batılı ülkelere ültimatom vererek nükleer anlaşmaya taraf ülkelerden vaatlerine bağlı kalmalarını istemiş ve topun artık Avrupa'nın sahasında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma,Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.

Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.

Anlaşma metninin 26 ve 36'ncı maddeleri, "Yaptırımların yeniden uygulanması ya da taraflardan birinin anlaşmadaki sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen durdurmasına" olanak sağlıyor.

Tahran'ın da söz konusu iki maddeyi esas aldığı ve bu maddelerden doğan haklarını kullandığı belirtiyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, uranyum, Avrupa, ABD, İsrail
Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimdi de tünel tahriki

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi

    Mutlak otorite sürdürülemez

    Trump kazanç peşinde

    EYTlileri ötekileştirmemeliydik

    Erdoğan: Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz

    TBMM ve Rusya parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzalandı

    Netanyahu, AB'den İran'a yaptırım uygulamasını istedi

    'Küresel ısınma nedeniyle 2030'a kadar 80 milyon kişi işsiz kalabilir'

    KKTC'ye düşen füze ile ilgili BM makamlarına gönderme

    Balyoz davası hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis

    İran zenginleştirilmiş uranyum ile nükleer silah yapabilir

    Benzine 27 kuruş zam

    Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı arasında İdlib görüşmesi

    Ocak ayından bu yana 79 bin Suriyeli ülkesine döndü

    ABD'de Müslümanlara yönelik kıyafet ayrımcılığı mahkemeden döndü

    Türkiye, ihracatının 3'te 2'sini deniz yoluyla yaptı

    Mersin'de 'metil alkol' zehirlenmesi: 5 ölü

    Üretici ile market arasında büyük fark

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçim yorgunluğu” mu?
    Genel

    Mutlak otorite sürdürülemez
    Ahmet BATTAL

    Her şey çok güzel ki zaten…
    Sabahattin BOYACI

    Külliyattan sorarım!
    Faruk ÇAKIR

    Ders al, yanlıştan dön
    Cevher İLHAN

    Yine Trump’ın “oyalama taktiği”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Liderden lidere siyaset-diplomasi yürümez
    Genel

    Trump kazanç peşinde
    Nejat EREN

    Küre-i arzın Risale-i Nur’dan bazı tarifleri (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.