Netanyahu’dan Biden’a dolaylı İran mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, P5+1 ülkeleri ile İran arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesi çağrısı yaptı.

Netanyahu, İsrail’in ilk başbakanı Ben Gurion’u anma töreninde yaptığı konuşmada, isim vermeden resmî olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı olan Joe Biden’a İran ile varılan nükleer anlaşma konusunda dolaylı mesaj gönderdi. P5+1 ülkeleriyle imzalanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de çekildiği nükleer anlaşmaya değinen Netanyahu, “Bir önceki (İran ile yapılan) nükleer anlaşmaya geri dönüş olamaz. İran’ın nükleer silâh geliştirmemesini sağlamak için tavizsiz politikaya bağlı kalmalıyız.” ifadesini kullandı. Netanyahu, İran’ın nükleer silâh edinmesine ve nükleer anlaşmaya karşı olmaları nedeniyle birçok Arap ülkesinin İsrail’e yaklaşımını temelden değiştirdiğini sözlerine ekledi. Kudüs - aa AA

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