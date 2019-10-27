Netanyahu’dan medya patronuna tehdit

İsrail’in Kanal 13 televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’un sahibi ve yayıncısı Arnon Mozes arasında 2014’te yapılan toplantılara ait olduğu belirtilen ses kayıtlarını yayımladı.

Netanyahu’nun eski özel kalem müdürü Ari Harow tarafından kaydedildiği ifade edilen kayıtlarda, Başbakanın Mozes’ten kendisi ve ailesi hakkında olumlu haber yapmasını istediği duyuluyor. Netanyahu, “Beni devirirsen ben de elimdeki bütün imkânlarla senin peşinden gelirim. Bu benim hayattaki misyonum olur.” ifadelerini kullanıyor. Haberde, söz konusu kayıtların Netanyahu’ya yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yöneltildiği 2000 numaralı dosyada yer aldığı dile getirildi. Başbakan Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı üç ayrı dosya bulunuyor. AA

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