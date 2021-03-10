Netanyahu ilk kez BAE'yi ziyaret edecek

Yarın düzenlenecek resmi ziyaretle Netanyahu, BAE'ye giden ilk İsrail Başbakanı olacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın resmi ziyaret kapsamında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun ziyarette BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya geleceği belirtildi. Bu ziyaretle Netanyahu, BAE'ye giden ilk İsrail Başbakanı olacak. Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimlerden günler öncesine denk gelmesi dikkati çekti. İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. AA

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.