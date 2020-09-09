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10 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

New York "evsiz aileler dalgası" ile karşı karşıya

09 Eylül 2020, Çarşamba 23:30
New York Times’ta yer alan haberde, 1 milyon 100 bin öğrenci ile ülke çapında en geniş okul sistemine sahip New York'taki evsiz (homeless) öğrenci sayısının Boston, Indianapolis ve Rochester şehirlerinin toplam öğrencisi sayısından fazla olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, 1930’ların başındaki "Büyük Buhran" denilen ekonomik krizden bu yana New York’ta evsizlik oranının en üst seviyeye çıktığı ve evsiz nüfusun çoğunu da çocukların oluşturduğu vurgulandı. New York Belediyesine ait barınaklarda, 2019 verilerine göre 132 bin 660 evsiz kişinin kaldığının, bu sayının üçte ikisini ailelerin oluşturduğunun ve 45 bin çocuğun evsiz olduğunun altı çizildi.

Evsiz çocukların çoğunun aile yakınları veya arkadaşlarında kaldığı için gerçek rakamların 45 binin çok üstünde olduğuna işaret edilen haberde, federal yasalarca belirlenen standartlara göre 2019’da New York’ta okul çağındaki 114 bin çocuğun "evsiz" tanımına girdiği vurgulandı.

New York Belediyesi Eğitim Departmanı kayıtlarında, son on yılda şehirde evsiz öğrencilerin yüzde 70 arttığı ancak bu çocukların özellikle Çocuk Koruma Servisleri tarafından ailelerinden alınma korkusu nedeniyle toplumda evsiz yetişkinler kadar görünür olmadığının altı çizildi.

Evsizlik ve eğitime odaklanan sivil toplum kuruluşu School House Connection'ın yöneticisi Barbara Duffield, evsizlikle ilgili çoğu araştırmanın, bekar yetişkinlere odaklandığından yakınarak "Evsizliğin, çocukların eğitimi ve çocukluk çağından uzun vadeli etkileri üzerine titiz bir araştırma yok." ifadesini kullandı.

Yine 2019 verilerine göre, New York’ta bulunan evsiz öğrencilerin yüzde 85’e yakını dar gelirli siyahi veya Latin kökenli bölgelerden. Geçen yıl "evsiz öğrenciler"in yüzde 43’ü okula düzenli devam etmedi, bunların birçoğu okullarından uzak, zor şartlar altında geçici yerlerde kaldı.

New York, büyük bir "evsiz aileler dalgası" ile karşı karşıya

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının aileleri evsizliğe iten sebepleri daha da kötüleştirdiğine işaret edilen haberde, önlem alınmazsa New York’un büyük bir "evsiz aileler dalgası" ile karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıldı.

Konutlar üzerine araştırma yapan New York Üniversitesi Furman Merkezinin raporuna göre, yıl sonuna kadar 239 bin düşük gelirli kiracı hane halkının evsiz kalma riski bulunuyor. Raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle tahliyelerin yasal olarak yıl sonuna kadar durdurulduğuna ancak sonrasında birçok ailenin pandemi sırasında birikmiş kiralarını ödeyemeyeceği için evlerini boşaltmak zoruna kalacağına dikkat çekildi.

Şehirde 11 aile barınağı işleten sivil toplum örgütü WIN’in Başkanı Christine C. Quinn, “Küçük bir kesim bile evsiz kalsa zaten kentte kapasitesini doldurmuş bulunan sistem çöker. Tahliye moratoryumu sona ermeden müdahale etmezsek New York'ta bir felaket yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD genelindeki okullardan derlenen verilere göre ise ülke çapında 2004-2005 okul döneminde 650 bin olan evsiz öğrenci sayısı, 2017-2018 okul döneminde 1,5 milyona çıktı.

AA

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