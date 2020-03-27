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27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

'New York, mayısa kadar kapalı kalacak'

27 Mart 2020, Cuma 22:04
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Covid-19 kapsamında kentin Mayıs'a kadar kapalı kalacağı uyarısında bulundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, koronavirüs salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla Mayıs’a kadar kapalı kalacağını belirtti. De Blasio, ABC Televizyonu'ndaki konuşmasında, “Ne yazık ki, bu krizin Nisan’dan Mayıs’a kadar büyüyeceğini düşünüyoruz, gerçek bu” ifadesini kullandı.

8,5 milyon civarında nüfusu bulunan New York’un yarısının bu salgına er veya geç yakalanacağı uyarısında bulunan de Blasio, bu oranın yüzde 80’nin salgını az etkiyle atlatacağını ancak yüzde 20’sinin ise ciddi sağlık sorunuyla yüzleşerek çoğunun da öleceğini dile getirdi.

De Blasio, koronavirüs salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla Mayıs’a kadar kapalı kalacağı değerlendirmesinde bulundu.

DE BLASİO, TRUMP'I ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, "New York’un ventilatör ihtiyacı talebini hafife alan" sözlerini de eleştiren de Blasio, Trump’ı virüs salgınında ortaya çıkan devasa gerçekleri görmek istememekle suçladı.

"HERKESİN BU KÖR GERÇEĞİ ANLAMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

De Blasio, sadece New York kentinin 15 bin ventilatöre ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Başkan'ın ve Washington'daki herkesin bu kör gerçeği anlamasına ihtiyacımız var. Salgındaki rakamlara ve insanlara olan etkisine bakıyoruz, bütün bunları hafife alıp görmezden gelemeyiz” diye konuştu.

Salgının yavaşlamadan önce daha da kötüleşeceğine vurgu yapan de Blasio, “Başkan'ın, önümüzde gerçekten zor bir savaş olduğunu insanlara açıkça söylemesi daha iyi olacak" ifadesini kullandı.

Trump, dün akşam Fox TV’ye verdiği mülakatta, New York Valisi Andrew Cuomo’nun eyaletin en az 30 bin ventilatör ihtiyacı talebini abartılı bulduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"30 veya 40 bin ventilatöre ihtiyacınız olduğuna inanmıyorum. Bazen büyük hastanelere gidiyorsunuz, iki ventilatörleri var. Şimdi birden, '30 bin ventilatör sipariş edebilir miyiz?’ diyorlar."

Etiketler: New York, Mayıs
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