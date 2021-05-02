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2 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Newark'ta Müslüman kadın polisler başörtüsüyle görev yapabilecek

02 Mayıs 2021, Pazar 19:40
ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Newark şehrinde Müslüman kadın polislerin başörtüsüyle görev yapabileceği belirtildi.

Newark Halk Güvenlik Direktörü Brian O’Hara, basın toplantısında, inançlara değer verdiklerini belirterek, “Bu karar, insanların inançlarına saygı duyduğumuzu görsel olarak göstermemize yardımcı olacak.” dedi.

Toplantıda, Mayor Ras Baraka da Newark Polis Departmanının ülkede Müslümanların ve Sihlerin inançları gereği sakal bırakmasına izin veren ilk yer olduklarını hatırlattı. Şehirde başörtüyle görev yapılmasına izin verilmesi kararında bir Müslüman kadın polisin yaptığı talebin etkili olduğu kaydedildi.

AA

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