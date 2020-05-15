Nijer’de mabetler açıldı

Batı Afrika ülkesi Nijer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirdiği cemaatle ibadet yasağını kaldırdı.

Hükümet, aldığı kararla ülke genelindeki cami ve kiliselerde cemaatle ibadete yeniden izin verdi. Durumun iyiye gitmesi dolayısıyla ibadethanelerin açıldığını belirten yetkililer, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi, cami ve kiliselerin ibadet vakitlerinden önce dezenfekte edilmesi uyarısında bulundu. Kovid-19 ile mücadele kapsamında ibadethaneler yaklaşık iki ay kapalı kaldı. Başşehir Niamey’de 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığı ülkede, oteller, havalimanları ve sınır kapılarındaki yasak sürüyor. İlk vakanın 19 Mart’ta tesbit edildiği Nijer’de halen 153 Kovid-19 vak’ası bulunuyor. Virüsün bulaştığı 658 kişi iyileşirken 49 kişi öldü. AA

Okunma Sayısı: 200

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.