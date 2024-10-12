Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Nükleer silahlar insanlık için tehdit teşkil etmeye devam ediyor.” dedi.

Guterres, “Nihon Hidankyo” kuruluşunun 2024 Nobel Barış Ödülü’nü almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Guterres, Japonya’da “hibakuşa” olarak bilinen Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarından kurtulanların oluşturduğu “Nihon Hidankyo” kuruluşunun 2024 Nobel Barış Ödülü’nü almasından ötürü tebrik etti. “Nükleer silahlar insanlık için tehdit teşkil etmeye devam ediyor.” uyarısını yapan Genel Sekreter, dünya liderlerinin nükleer silahların koruma ve güvenlik olmadan sadece “ölüm” aracı olduğunu artık görmesi gerektiğini kaydetti. Guterres, nükleer silah tehdidini yok etmenin tek yolunun topyekün bu silahların yok edilmesiyle mümkün olacağını belirtti. AA

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