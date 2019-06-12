NY Times bundan sonra siyasi karikatür yayımlamayacak

New York Times gazetesi, "Netanyahu'yu Trump'ı peşinden sürükleyen 'rehber köpek' gibi resmeden karikatürün ardından, artık uluslararası baskısında siyasi karikatür yayımlamayacağını duyurdu.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, iki ay önce uluslararası baskısında yayımlanan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen "rehber köpek" gibi resmeden karikatürün ardından, artık gazetenin uluslararası edisyonunda siyasi içerikli karikatürlerin yayımlanmaması kararı alındığı bildirildi.

Gazete karikatüristleri ile yollarını ayırdı

Haberde ayrıca, uluslararası baskıda görev alan sözleşmeli iki karikatüristin de sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.

NYT sayfa editörü James Bennet, Patrick Chappatte ve Heng Kim Song isimli karikatüristlere bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için "minnettar olduklarını ve (çalışmalarıyla) gurur duyduklarını" belirterek, bir yılı aşkın süredir, günlük siyasi karikatürlere son vererek gazetenin yerel yayını ile uluslararası baskısını aynı çizgiye getirmeyi düşündüklerini ve 1 Temmuz itibariyle siyasi içerikli karikatürlerin uluslararası baskıda yer almayacağını ifade etti.

Görevine son verilen Chappatte, internet sayfasından yaptığı açıklamada, "kendisinin çizmediği bir karikatürün ardından yıllardır verdiği emeğin yok sayıldığını, bu tarz bir olayın dünyanın en iyi gazetesinde olmaması gerektiğini" kaydetti.