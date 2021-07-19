O karikatürist öldü

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselama büyük saygısızlık içeren karikatürüyle İslâm dünyasında tepki çeken Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü.

Danimarka basını uzun süredir hastalıkla mücadele eden 86 yaşındaki Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard’ın Pazar günü öldüğünü duyurdu. DW’deki habere göre Kurt Westergaard, 2005 yılında Jyllands-Posten gazetesinde çizdiği saygısızlık ve hadsizlik göstergesi olan karikatürü ile tanındı. Bu karikatür, Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük dış politika krizine yol açtı.

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