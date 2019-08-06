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6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Obama'dan 'nefreti besleyen liderleri reddedin' çağrısı

06 Ağustos 2019, Salı 09:40
Eski ABD Başkanı Barack Obama, ırkçılığı normalleştiren ve nefreti besleyen liderleri reddetmeleri için ABD'lilere çağrıda bulundu.

Eleştirilerinde isim vermeyen Obama'nın bu yorumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, göçmenlere yönelik söyleminin şiddeti beslediği yönündeki eleştirilere karşı çıkmasının ardından geldi.

Bugüne kadar Trump'ın tartışmalı söylemleri hakkında bir açıklama yapmaktan kaçınan Obama, "Bizim gibi görünmeyen insanları şeytanlaştıran, göçmenler de dahil olmak üzere diğer insanların yaşam tarzımızı tehdit ettiğini ima eden, bazı insanlara 'insan altı' diyen veya Amerika'yı sadece bazı insanlara ait gören liderleri reddetmeliyiz" dedi ve ekledi:

"Böyle bir şeyin siyasetimizde ve kamusal hayatımızda yeri yoktur. Her din, ırk ve siyasi partiden, çoğunluğu oluşturan iyi niyetli Amerikalıların bunu açıkça, tartışmasız bir şekilde söylemesinin zamanı geldi."

Pazartesi günü bir konuşma yapan Trump, nefreti ve beyazların üstünlüğünü savunanları kınamıştı.

BBC Türkçe

Etiketler: Obama, çağrı, nefret
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