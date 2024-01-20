Oğlumu İsrail öldürdü

Gazze’de öldürülen İsrailli esir asker Ron Sherman’ın annesi Maya, oğlunun İsrail ordusu tarafından zehirlendiğini öne sürdü.

Jerusalem Post’un haberine göre, İsrail ordusunca yürütülen soruşturma sonuçlarının oğlunun gerçekten öldürüldüğünü ortaya koyduğunu belirten Maya, “Ancak Hamas tarafından değil” ifadesini kullandı. “Daha çok Auschwitz ve gaz odaları açısından düşünün, sebebi Naziler ve Hamas olmaksızın.” diyen Ron’un annesi, “Kazayla vurulma yok, rapor yok ancak kasıtlı cinayet ve zehirli gazlarla bombardıman var” ifadesine yer verdi. Maya, oğlunun “kahrolası” hükümet ile İsrail ordusu üst düzey yetkililerinin cezaya konu bir ihmalkarlığı nedeniyle kaçırıldığını belirtti. İsrail ordusunun, Ron’un birkaç parmağının kırılmış olduğunu tespit ettiğini aktaran anne, oğlunun İsrail ordusunun onu “içine gömdüğü zehirli mezarından” çıkıp nefes alabilmek adına çaresizce çabalaması nedeniyle parmaklarının zarar görmüş olabileceğini kaydetti. AA

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