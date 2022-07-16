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16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ölüme çare için servet ödüyorlar

16 Temmuz 2022, Cumartesi 15:43
Dünyanın en zengin milyarderleri, katrilyonlarca yatırım yaparak “genç kalmak ve daha uzun yaşamak” konusunda araştırma enstitüleri ve girişim şirketleri kurulmasına öncülük ediyorlar.

Dünyanın en zengin milyarderleri, katrilyonlarca yatırım yaparak “genç kalmak ve daha uzun yaşamak” konusunda araştırma enstitüleri ve girişim şirketleri kurulmasına öncülük ediyorlar.

İngiliz Mirror Gazetesinin haberine göre, 200 milyar dolarlık servete sahip Amazon patronu Jeff Bezos, 274 milyon dolar yatırımla Cambridge’de yaşlanmayı geciktirecek yeni teknolojileri araştırmak üzere bir laboratuvar kurdu. Google’ın kurucusu Sergey Brin ise “uzun ömür laboratuvarı” olarak anılan Calico’ya 1 milyar dolara yakın bir yatırım yaptı. Paypal’ın kurucusu Peter Thiel ise benzer amaç için çalışan SENS Research’e 2.5 milyon dolar bağışladı. 4 milyar dolarlık servetin sahibi olan Rus teknoloji gurusu Yuri Milner anti-aging araştırmalarına milyonlarca dolar akıtıyor. Uzun yaşam konusundaki araştırmalarıyla tanınan ABD’li Michael Rae, “Finansman kaynakları çok genişledi. 2050 yılına kadar ölümsüzlüğün sırrının çözülebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Söz konusu araştırmaların bir kısmı şöyle: 

Dijital ölümsüzlük: İnsan beynini bilgisayar ya da robotlara yükleyerek, ölümünden sonra da bilincinin devam edebileceğini düşünüyorlar.

Kan nakli ile gençleşme: Fareler üzerinde yapılan deneye göre genç farelerden alınıp yaşlı farelere verilen kan naklinde gençleşme etkileri görülmüş.

Anti-aging haplar: Rus bilim insanları da, yaşlanmayı durduracak ilaçlar üzerinde çalışmalar yapıyor.

Organların klonlanması: Bir başka araştırma da, yaşlanan ya da vazifesini yapamayan organların yerine laboratuar ortamında yenisinin geliştirilmesi ile ilgili. Yine buna benzer şekilde yaşlanan uzuvların yerine mekanik parçalar yerleştirilebileceği de tartışılan konular arasında.

SENS Research’e göre “yaşlanma” tüm diğer rahatsızlıklar gibi tedavisini bekleyen bir hastalık. Durdurmanın yolu ise hücrelere zaman içinde verilen tahribatın tamir edilmesi. Bunun için bir görüş zarar gören hücrelerin kopyalarıyla değiştirilmesi. Bunun da yeni hücrelerin vücuda enjekte edilmesi yoluyla yapılabileceği düşünülüyor. 

Bazı bilim insanları gelecekte DNA kodumuzun bilgisayarlarda depolanacağını, yapay zeka sayesinde tespit edilen mutasyonların gen terapisiyle hızla eski haline döndürülmesi sayesinde hücrelerin sürekli sağlıklı kalmasının sağlanacağını düşünüyor. Rus milyarder Dmitry Itskov 2045 İnsiyatifi isimli araştırma laboratuvarıyla bu düşüncenin en önemli savunucusu. 

Bazı hücreler zaman içinde bölünmeyi durdurup, metabolik olarak anormal bir hal alıyorlar. Bunlar da kanser gibi ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor. Klinik deneylerine başlanacak olan ‘senolitik’ ilaçlar bu hücreleri öldürüp vücudun genç kalmasını hedefliyor. 

Jeff Bezos’un büyük ilgi gösterdiği Cambridge, California, ve Japonya merkezli Altos Laboratuvarları’nın başında ABD’li kanser uzmanı Richard Klausner bulunuyor. Klausner burada 250 milyon dolarlık bütçeyle bir biyolojik yeniden programlama teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu, kısa hücre saatlerinin geriye alınıp yaşlanmanın geriye döndürülmesi fikrine dayanıyor. 

Bu çalışmalar Üstadımızın, “Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa, aklı da varsa bilâtereddüt o tek dâvâyı kazanmak için sarf edecek” sözlerini akla getiriyor. 

Etiketler: ölüm, çare, servet
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