Ömürleri hapislerde tükeniyor

Filistinli mahkûm Saadi el-Garabili’nin (75) İsrail hapishanelerinde ölmesi, 20 yılı aşkın süredir demir parmaklıkların arkasında kalan Filistinli mahkûmlar meselesini yeniden gündeme getirdi.

Filistin Esir İşleri Heyeti, 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada, İsrail’in “tıbbî ihmal politikası” sonucu Garabili’nin 6 Temmuz’da öldüğünü duyurdu. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Temmuz 1994’te tutuklanarak müebbet hapse mahkûm edilen Garabili, tutuklanmasından ölümüne kadar 26 yılı aşkın bir süreyle İsrail hapishanelerinde kaldı. Haklarında verilen ağır hükümler sebebiyle hapishane duvarları arasında on yıllar geçiren Filistinli mahkûmlar ve serbest bırakılmaları için fırsatların her geçen gün daha da azalması büyük bir insanî krizi olarak görülüyor. Filistin Esir İşleri Heyetine göre İsrail hapishanelerinde bulunan mahkumların 51’i 20 yıldan, 14’ü 30 yıldan ve 26’sı ise 27 yıldan uzun süredir demir parmaklıklar ardında hayatını sürdürdü. Filistin makamlarına göre, İsrail hapishanelerinde 500’e yakını idari tutuklu ve 220’si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.