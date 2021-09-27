'Önce insan hakları'

DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan, Almanya’daki seçimlerin ardından Türkiye ile ilişkilerin geleceği hakkında bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Almanya’da seçimleri kazanan SDP’nin Başbakan adayı Olaf Scholz ile geçen haftaki görüşmesine yer veren Arıkan, “Olaf Scholz’un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı yaklaşımının farklı olacağından eminim. Geçen hafta bir toplantı sonrasında kendisiyle konuşma imkânı buldum. Başbakanlığında Türkiye ile ilişkilerin nasıl olacağını sordum. Yanıtı şöyle oldu: “Almanya ve benim açımdan demokratik temel hakların en öncelikli olduğu açık. Türkiye gibi güvenilir bir partnerden insan haklarına, basın, ifade ve toplanma özgürlüğüne riayet etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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