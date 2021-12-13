OPEC'in petrol üretimi arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi kasımda bir önceki aya göre 290 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 720 bin varil oldu.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ise geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 880 bin varil artışla yaklaşık 98 milyon 280 bin varile yükseldi.

Bu dönemde OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi 590 bin varil artarak yaklaşık 70 milyon 560 bin varil oldu. OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise 290 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 720 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan ve Irak'ta artarken, Angola ve Libya'da düşüş görüldü.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 101 bin varil, Irak'ta 91 bin varil artış gösterdi. Bununla birlikte üretim Angola'da 38 bin varil, Libya'da ise 15 bin varil geriledi.