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30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Pakistan, BMGK'dan Keşmirli çocukların korunmasını talep etti

30 Haziran 2021, Çarşamba 11:31
Pakistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Güvenlik Konseyine çatışma bölgelerindeki ve özellikle Cammu Keşmir’deki çocukların korunması için bir an önce önlem alınması çağrısında bulundu.

Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Güvenlik Konseyine çatışma bölgelerindeki ve özellikle Cammu Keşmir’deki çocukların korunması için bir an önce önlem alınması çağrısında bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, yazılı olarak yaptığı çağrısında Akram, Hindistan güvenlik güçlerinin kasıtlı olarak çocukları havalı tabanca ile hedef aldığına dikkati çekti.

Akram, sahte çatışmalar ve arama operasyonlarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300’ün üzerinde masum Keşmirlinin hayatını kaybettiğine işaret ederek BM Güvenlik Konseyine çatışma bölgelerindeki ve özellikle Cammu Keşmir’deki çocukların korunması için bir an önce önlem alınması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" başlıklı BM raporunda, Cammu Keşmir’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerini vurgulayarak Hint hükümetinden çocuklara karşı havalı tabanca kullanılmasını durdurmasını talep etmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da BM raporundan memnuniyet duyulduğu belirtilmiş ve Guterres’in, Keşmir’de Hindistan’ın işlediği insan hakları ihlallerinin belgelenmesine yönelik çabaları takdir edilmişti.​​​​​​​

AA

Etiketler: Pakistan, BMGK, Keşmirli çocuklar
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