Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 65 bini aştı

Pakistan'da genelinde Kovid-19 vaka sayısı 66 bin 457'ye, ölü sayısı 1395'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 78 kişinin virüs nedeniyle ölmesi sonucu toplam ölü sayısı 1395'e yükseldi.

Son 24 saatte 12 bin 20 testin yapıldığı ülkede 2 bin 429 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 66 bin 457, toplam test sayısı ise 532 bin 37 oldu.

Ülkede en fazla vaka 26 bin 113 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir 234 kişiyle en az vakanın kaydedildiği bölge oldu.

Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 24 bin 131 kişi ise iyileşti.