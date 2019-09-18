Pakistan'da muhalefet partisi lideri gözaltına alındı

Pakistan Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB), muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri, milletvekili ve eski Bakan Hurşid Şah'ı, 'kaynağı belirsiz mülk edindiği ve geliri ile orantısız şekilde zenginleştiği' gerekçesiyle gözaltına aldı.

Başkent İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi kentindeki NAB ofisinde gözaltında tutulan Şah'ın, yarın (19 Eylül) hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Sindh eyalet meclisi üyeliğine seçildiği 1988 yılından sonra 1990'da da federal parlamento üyeliğine seçilen Şah, suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto hükümetinde Eğitim Bakanlığı yaptı. Şah, 2008'de Çalışma Bakanı olduktan sonra 2010-2013 yıllarında ise Din İşleri Bakanlığı görevine getirildi. PPP'nin ana muhalefet partisi olduğu 2013-2018 yıllarında Şah, Pakistan Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis'te ana muhalefet lideri olarak görev aldı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.