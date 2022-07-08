Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 62 kişi öldü

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 62'ye çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaleti ile Gilgit-Baltistan bölgesinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Belucistan'da 9 kişinin daha ölmesiyle 5 Temmuz'dan bu yana ölenlerin sayısı 49'a yükseldi. Yetkililer, bu kişilerden 5'inin sele kapıldığını, üzerine duvar düşen 4 çocuğun da öldüğünü kaydetti. Aşırı yağışlar sonucu 7 barajın kapaklarının patlaması nedeniyle çok sayıda bölge sular altında kaldı. Afganistan Pakistan sınırındaki köyleri de su basarken, Belucistan ile Pencap eyaletini birbirine bağlayan otoyolun birçok noktası kapatıldı. Şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda, Gilgit-Baltistan bölgesinde 5, Kuzey Veziristan'da 4, Ravalpini ve Gujranvala şehirlerinde 2'şer kişi ölmüştü. Ülke genelinde 5 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 62'ye çıktı. AA

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